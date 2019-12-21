Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Мошенец опубликовала кадры с партийного корпоратива, который посетил украинский лидер Владимир Зеленский. Жители Украины негативно восприняли публикацию и сам факт проведения корпоратива во время сложной ситуации в стране.
Телеканалу NewsOne стало известно, что корпоратив проходил в формате "благотворительного вечера" в КВЦ "Парковый".
"Сил нам в 2020 году", - подписала фотографии Мошенец.
"И хорошего вам настроения. Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов", - отметила Ірина Солошенко.
"А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?", - задался вопросом Petro Parkhomenko.
"Газовую капитуляцию", - ответил Максим Каммерер.
"Пир во время чумы", - заключил Ярема Федорів.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.