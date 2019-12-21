Украины назвали "пиром во время чумы" корпоратив Зеленского

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Мошенец опубликовала кадры с партийного корпоратива, который посетил украинский лидер Владимир Зеленский. Жители Украины негативно восприняли публикацию и сам факт проведения корпоратива во время сложной ситуации в стране.

Телеканалу NewsOne стало известно, что корпоратив проходил в формате "благотворительного вечера" в КВЦ "Парковый".