Спецназ штурмом взял суд в Киеве, где рассматривали дело Шеремета

В Киеве Апелляционный суд, где рассматривалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, штурмом взял отряд спецназа. Это произошло из-за того, что главная подозреваемая в совершении преступления Юлия Кузьменко отказалась покидать зал заседаний и возвращаться в следственный изолятор.

Сторонники Кузьменко заблокировали здание суда и помогали ей удерживаться внутри более пяти часов. Женщина требовала, чтобы суд рассмотрел ее апелляцию на арест. Но это было невозможно, поскольку прокуроры проигнорировали заседание. Чтобы вывести подозреваемую из зала суда пришлось задействовать спецназ и полицию.

Следствие утверждает, что именно 40-летняя Юлия Кузьменко является исполнителем убийства Павла Шеремета. Ее обвиняют в том, что она подложила под машину журналиста взрывчатку.