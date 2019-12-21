Зеленский послушал Путина по поводу американских денег

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил новым послом Украины в США Владимиром Ельченко вопрос инвестиций в украинскую экономику. По мнению украинского лидера, США должны увеличить вложения в экономику Украины.

Примечательно, что 19 декабря об этом высказывался президент России Владимир Путин. Он утверждал, что США не хотят помогать Украине, выдавая стране кредиты по низкой процентной ставке. По мнению Путина, это бы позволило субсидировать украинские предприятия, однако США лишь пытаются поддерживать правительство страны.