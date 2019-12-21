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Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"

Мир

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В ведомстве потребовали от подрядчиков, ведущих строительство, немедленно остановить работы по прокладке трубопроводов. Ранее санкции против российский трубопроводов одобрил американский лидер Дональд Трамп.

Он подписал оборонный бюджет США, в котором были заложены средства на введение ограничительных мер против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Примечательно, что помимо конкретных компаний, которые задействованы в строительстве трубопроводов, санкции будут действовать и на суды, участвующих "проектах, преемственных по отношению к любому из них [Турецкому или Северному потоку-2]".

Согласно документу, в течение 60 дней глава Минфина и госсекретарь США должны составить список конкретных компаний, которые должны попасть в санкционный список. Швейцарская компания Allseas уже приостановила прокладку "Северного потока-2", потребовав объяснений от американской стороны.

Темы сша газ allseas санкции минфин сша трубопровод турецкий поток северный поток-2 ограничительные меры
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