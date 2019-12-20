Небензя: резолюция России о гуманитарной помощи Сирии четкая и ясная

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Не поддержана Совбезом и российская резолюция по этому вопросу.

Как объяснила постпред США Келли Крафт, проект резолюции не принят потому, что постоянные члены СБ ООН проголосовали против.

Документ, который разработали Бельгия, Германия и Кувейт, предлагал сохранить три пункта пропуска на границе с Ираком и Турцией для доставки гуманитарной помощи. При этом разрешения с сирийской стороны на это, согласно резолюции, не требовалось.

Российская резолюция предусматривала сохранение двух контрольно-пропускных пунктов на границей с Турцией.

Постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя выражал надежду на то, что совет примет "эту простую, четкую и ясную резолюцию, которую предлагает Россия".

До конца текущего года Россия выделит различным структурам ООН около 1 миллиарда рублей на восстановление Сирии. Российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь жителям пострадавших сирийских районов.