В секторе Газа проходят акции "Великий марш возвращения"

Десятки палестинцев были ранены израильскими войсками во время протестов против режима Тель-Авива у стены, отделяющей сектор Газа от оккупированных территорий.

Акции "Великий марш возвращения" проходят каждую неделю с 30 марта прошлого года. Палестинцы хотят возвращения тех, кто был изгнан с их родины израильской агрессией.

Израильские войска убили, по меньшей мере, 307 палестинцев с начала митингов и ранили более 18 000 человек, сообщает Министерство здравоохранения Газы.

Нарушения прав человека в Газе равны военным преступлениям

Миссия Организации Объединенных Наций установила, что израильские силы совершали нарушения прав человека в ходе подавления палестинских протестующих в Газе, что может быть равносильно военным преступлениям.

Сектор Газа находится в осаде Израиля с июня 2007 года, что привело к снижению уровня жизни населения.

Израиль с 2008 года развязывал три военных конфликта, каждый раз убивая тысячи жителей Газы и разрушая и без того плохую инфраструктуру обнищавшей территории.