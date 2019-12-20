Тегеран призвал Токио на помощь в противостоянии с США

Президент Ирана Хасан Роухани посетил с официальным визитом Японию, и стал первым иранским президентом, посетившим восточноазиатскую страну с 2002 года.

Глава Ирана призвал власти Японии помочь противостоять Соединенным Штатам в попытке сорвать соглашение по ядерной программе.

"Япония хотела бы сделать все возможное, чтобы ослабить напряженность и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, — заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Абэ также отметил, что необходимо сохранить договор по ядерной сделке, несмотря на выход из нее США.

Япония является военным союзником США, но при этом она традиционно поддерживает дружественные отношения с Ираном, как с основным экспортером сырой нефти.

Однако экспорт иранской нефти был сорван односторонними американскими санкциями в отношении Исламской Республики.

Американцы обострили ситуацию на Ближнем Востоке

Основную часть нефтяных запасов Япония делает, благодаря странам Ближнего Востока, однако в регионе возникла напряженность на фоне развертывания США новых войск и военных активов в Персидском заливе.

К тому же ситуация обострилась после решения президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — так официально называется международное ядерное соглашение с Ираном.

"Ядерная сделка является чрезвычайно важным соглашением, и надеемся, что Япония и другие страны мира приложат усилия для сохранения этого соглашения", — отметил иранский президент.

Президент Роухани заявил, что целью его визита в Японию является обсуждение вопросов безопасности на Ближнем Востоке и снятие напряженности в Персидском заливе.