Малайзия и Иран намерены отказаться от американского доллара

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что он согласен с предложением Ирана об использовании криптовалюты в качестве альтернативы доллару США.

"Когда мы используем доллар США, то появляются санкции, которые могут ограничить экономическое развитие наших стран. Мы можем использовать наши собственные валюты или иметь общую", — отметил Мохамад.

Премьер заявил об этом на саммите в Куала-Лумпур, в котором приняли участие президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, президент Ирана Хасан Роухани и представители других мусульманских стран.

Мусульманские страны не первый раз пытаются заменить доллар другой валютой

Махатхир Мохамад отметил, что альтернативу доллару США для торговли пытаются найти давно, но западные державы мешают этому процессу.

"Нас пытаются оградить от использования любой другой валюты, потому что валюта той страны, которой пользуются в большинстве государств дает ей власть над ними", — добавил он.

Ранее иранский президент Роухани предложил использовать криптовалюту среди мусульманских народов в качестве альтернативы доллару США.

Малайзия еще в 2002 году настаивала на использовании золотого динара для торговли между мусульманскими странами.