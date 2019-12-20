В течение недели не прекращаются беспорядки в Индии, вызванные новым Законом о гражданстве. Новые столкновения между индийской полицией и демонстрантами привели к девяти жертвам среди протестующих.
Закон, облегчающий получение гражданства беженцам из трех соседних стран, но не мусульманам, вызывают у жителей страны опасение, что президент Моди хочет оставить в Индии только представителей индуистской религии.
Новые столкновения вспыхнули в Северной Лакхнау в пятницу, когда полиция пыталась остановить несколько сотен человек слезоточивым газом и дубинками.
В Дели тысячи людей собрались рядом с самой большой мечетью Индии Jama Masjid, скандировали лозунге о свободе, и развернули огромный индийский флаг.
Среди протестующих были представители общины далитов — самой низкой группы в индуистской кастовой системе. Они срывали портреты президента, и в знак протеста сели на дорогу у ворот Дели в районе Старого Дели.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.