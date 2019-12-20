Протесты в Индии привели к жертвам - девять погибших

В течение недели не прекращаются беспорядки в Индии, вызванные новым Законом о гражданстве. Новые столкновения между индийской полицией и демонстрантами привели к девяти жертвам среди протестующих.

Закон, облегчающий получение гражданства беженцам из трех соседних стран, но не мусульманам, вызывают у жителей страны опасение, что президент Моди хочет оставить в Индии только представителей индуистской религии.

Полиция разгоняет протестующих дубинками и слезоточивым газом

Новые столкновения вспыхнули в Северной Лакхнау в пятницу, когда полиция пыталась остановить несколько сотен человек слезоточивым газом и дубинками.

В Дели тысячи людей собрались рядом с самой большой мечетью Индии Jama Masjid, скандировали лозунге о свободе, и развернули огромный индийский флаг.

Среди протестующих были представители общины далитов — самой низкой группы в индуистской кастовой системе. Они срывали портреты президента, и в знак протеста сели на дорогу у ворот Дели в районе Старого Дели.