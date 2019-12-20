Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не подходит для своей должности, потому что ему не хватает типичных черт министра иностранных дел.
"Помпео, который пришел в Госдепартамент США из адской, лживой организации и принес свои дьявольские идеи в цивилизованную область дипломатии, не соответствует образу министра иностранных дел", — сказал Мусави.
Помпео ранее был директором Центрального разведывательного управления: с января 2017 года по апрель 2018 года. Во время своего выступления в Техасском университете A&M, он заявил, что как директор ЦРУ может утверждать: "мы лгали, мы обманывали, мы воровали."
"Министры иностранных дел, как правило, являются предвестниками мира, примирения, диалога и уважения, в то время как господин Помпео запугивает, обманывает, унижает и оскорбляет языком гнева, агрессии, невежества и экстремизма", — уверен Мусави.
Его слова прозвучали в ответ на объявление Помпео о новых санкциях против Ирана. Американский дипломат заявил, что санкции в отношении Тегерана применяются с заботой о народе Ирана, "ради его свободы, человеческого достоинства, уважения."
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.