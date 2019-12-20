Иран объявил об отсутствии дипломатических качеств у Помпео

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не подходит для своей должности, потому что ему не хватает типичных черт министра иностранных дел.

"Помпео, который пришел в Госдепартамент США из адской, лживой организации и принес свои дьявольские идеи в цивилизованную область дипломатии, не соответствует образу министра иностранных дел", — сказал Мусави.

"Дьявольское" прошлое госсекретаря связано с ЦРУ

Помпео ранее был директором Центрального разведывательного управления: с января 2017 года по апрель 2018 года. Во время своего выступления в Техасском университете A&M, он заявил, что как директор ЦРУ может утверждать: "мы лгали, мы обманывали, мы воровали."

"Министры иностранных дел, как правило, являются предвестниками мира, примирения, диалога и уважения, в то время как господин Помпео запугивает, обманывает, унижает и оскорбляет языком гнева, агрессии, невежества и экстремизма", — уверен Мусави.

Его слова прозвучали в ответ на объявление Помпео о новых санкциях против Ирана. Американский дипломат заявил, что санкции в отношении Тегерана применяются с заботой о народе Ирана, "ради его свободы, человеческого достоинства, уважения."