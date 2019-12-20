Премьер-министр Австралии извинился за отпуск во время массовых пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прервал отпуск на Гаваях и публично извинился за свое отсутствие в то время, когда страну охватили лесные пожары.

Австралия уже несколько недель борется с лесными пожарами в трех штатах, в результате которых пламя уничтожило более 700 домов и растительность на почти 1,2 миллиона гектаров территории.

Отпуск премьера был сюрпризом для его детей

За одну ночь погибли двое пожарных, когда на их машину упало дерево. В Новом Южном Уэльсе число погибших жителей увеличилось до восьми. Еще десять пожарных были серьезно ранены: обожжены или отравлены продуктами горения.

Австралийцы возмущены тем, что в столь трудный период для страны ее премьер находится в отпуске.

"Я глубоко сожалею о том, что мой отпуск с семьей в это сложное время оскорбил многих австралийцев, пострадавших от ужасных лесных пожаров,"- заявил Моррисон в публичном извинении перед согражданами.

Премьер-министр позже поделился с австралийскими СМИ тем, что поездка была запланирована как сюрприз для его маленьких дочерей.