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Источник Правда.Ру

Ирак обвиняет в беспорядках в стране США и Израиль

Мир

Американские и израильские шпионские службы стоят за атаками в Ираке, в том числе и на посольство США в Багдаде, считает Каис аль-Хазали, лидер движения Asa'IB Ahl al-Haq, иракской военной группировки.

Хазали сказал, что Центральное разведывательное управление США и израильский Моссад сформировали совместную сеть группировок, которая убивает иракских протестующих.

"США стремятся запятнать наш имидж, обвиняя нас в соучастии в убийстве протестующих. Как же мы можем убивать наших собственных людей, когда мы потеряли наши жизни в борьбе против ДАИШ (ИГ*, прим. ред.) из-за них?" — отмечает он.

Американские спецслужбы создают хаос в Ираке

Хазали заявляет, что есть информация, которая указывает на то, что США стремятся создать хаос в Ираке через свой разведывательный аппарат и диверсантов внутри страны.

По мнению лидера военной группировки, посольство США и Госдепартамент используют свое доминирование в социальных сетях и потенциал американского телеканала Alhurra, чтобы спровоцировать беспорядки в Ираке. 

ИГ*, террористическая организация, запрещенная в России.

Темы сша ирак израиль asa'ib ahl al-haq
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