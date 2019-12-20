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В Совете Европы осудили исполнение смертной казни в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной приговор о смертной казни, который в Совете Европе осудили.

17 декабря в исполнение был приведен смертный приговор в отношении Александра Осиповича, который в Бобруйске с особой жестокостью убил двух девушек.

В июле 2018 года 36-летний Осипович пригласил к себе в гости двух девушек 26 и 27 лет. Спасаясь от приставаний, девушки спрятались в ванную и стали звонить в милицию. Но милиционеры нашли девушек убитыми — одну из них Осипович зарезал, вторую забил молотком. Могилевский областной суд приговорил убийцу к высшей мере наказания, а Верховный суд оставил приговор в силе. Осипович писал ходатайство о помиловании на имя президента, но оно было отклонено.

Секретарь Совета Европы Дэниэль Хольтген от имени организации выразил сожаление по поводу еще одной смертной казни в Белоруссии. "Мы сожалеем об очередной казни в Беларуси. Мы призываем Беларусь отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является справедливостью", — написал Хольтген в социальной сети.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где сегодня применяют смертную казнь. Отмена смертной казни останется условием приглашения страны в Совет Европы.

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение. В 2019 году пока к высшей мере наказания был приговорен один человек.

Число казней в мире сократилось в 2018 году на 31% и, таким образом, достигло минимума за последнее десятилетие. Об этом говорилось в докладе международной неправительственной организации Amnesty International.

Темы бобруйск белоруссия совет европы смертная казнь
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