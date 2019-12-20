Китай против вмешательства Запада в его внутренние дела

Председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз предостерег "иностранные силы" от вмешательства во внутренние дела страны.

Выступая на церемонии, посвященной 20-летию возвращения Макао Китаю, Си Цзиньпин заявил, что его правительство "не потерпит" никакого вмешательства ни в портовый район, ни в Гонконг.

Макао — бывшая португальская колония, возвращенная Китаю 20 декабря 1999 года. Теперь это специальный административный район КНР, который управляется по формуле "одна страна, две системы", так же как и Гонконг, который из-под колониального гнета Великобритании вернулся в родную китайскую гавань в 1997 году.

Эта система гарантирует высокую степень автономии для регионов, при этом правительство страны сохраняет контроль над обороной и внешнеполитическими делами этих районов.

США поддерживают протесты в Гонконге

Однако до сих пор Запад имеет очень сильное влияние на определенные группы в этих китайских районах, что подтверждают протестные акции, которые в настоящее время проходят в Гонконге при поддержке США. Протестующие требуют еще большей автономии для полуавтономного региона.

Китай неоднократно обвинял иностранные державы, в том числе Соединенные Штаты и Великобританию, в разжигании антиправительственных настроений и вмешательстве во внутренние дела страны.