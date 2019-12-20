Протесты во Франции против пенсионной реформы продолжатся в январе

Французские профсоюзы заявили, о продолжении забастовки, которая вывела из строя транспортную систему, поскольку переговоры с правительством по поводу пенсионной реформы зашли в тупик.

Две недели общенациональной протестной акции во Франции остановили работу железной и автомобильной дорог, закрыли школы и вывели более полумиллиона человек на улицы, чтобы выразить протест против реформ президента Эммануэля Макрона.

После встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом лидер профсоюза hardline CGT Филипп Мартинес заявил, что профсоюзы решили провести больше забастовок и демонстраций в январе.

Лоран Бергер, Лидер более умеренной партии CFDT, воздержался от призывов к проведению демонстраций, но он сказал, что по-прежнему не согласен с решением правительства заставлять людей работать до 64 лет, прежде чем они получат полную пенсию.

Профсоюзы намерены бастовать и во время праздников

Премьер -министр Филипп также обратился к профсоюзам с просьбой приостановить забастовку транспортников на время рождественских праздников. Однако профсоюзы заявили, что протестные акции не остановятся даже в праздничные дни.

Тем не менее УНСА, второй по величине профсоюз железнодорожной компании SNCF, призвал к перемирию на Рождество, что могло бы облегчить некоторые транспортные проблемы.

Профсоюзы выступают против планов Макрона упорядочить государственную пенсионную систему Франции и заставить людей работать до 64 лет, несмотря на то, что им разрешено легально выходить на пенсию в возрасте 62 лет.