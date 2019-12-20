Мусульмане Индии живут в страхе перед новым законом о гражданстве

Серьезный кризис с беженцами назревает из-за принятия Индией нового Закона о гражданстве, который предоставляет индийское гражданство преследуемым иммигрантам всех вероисповеданий из Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Новый закон вызвал возмущение по всей стране тем, что он не дает такого права мусульманам. Он оставил без внимания значительное число шиитов и беженцев рохинджа из Мьянмы и шри-ланкийских тамилов, которые столкнулись с преследованиями или избежали гражданских войн в своих странах.

На протяжении десятилетий Индия принимала беженцев из нескольких государств. Однако эксперты говорят о том, что Индии по-прежнему отсутствует конкретная политика в отношении беженцев, несмотря на новый закон о гражданстве, который не учитывает гуманитарные проблемы всех беженцев. Многие из них теперь живут в страхе быть высланными из страны.

Страна должна рассматривать проблему беженцев, как гуманитарный кризис

Критики нового законодательного документа утверждают, что он четко дискриминирует определенные категории людей, нарушает Конституцию и узаконивает произвольные различия, основанные на религии. Страна должна рассматривать проблему беженцев, как гуманитарный кризис, а не как политический инструмент.

Эксперты отмечают, что судьба беженцев в Индии не может зависеть от циничной политической повестки дня. Необходимо конкретное законодательство, которое устанавливает политику в отношении беженцев, основанную не на вере или этнической принадлежности, а на необходимости оказать защиту тем, кто бежит от насилия или преследования.

Верховный суд Индии отложил рассмотрение заявлений об оспаривании конституционности закона до 22 января. Это означает, что закон продолжает внедряться в жизнь, несмотря на широкое возмущение и насильственные протесты по всей стране.