Состоявшаяся вчера большая пресс-конференция российского президента вызвала большой интерес не только в нашей стране, но и почти во всем мире.
Обобщив комментарии иностранцев о том, что говорил Владимир Путин, отвечая на вопросы о внешней политике России, портал ИНОСМИ выпустил сегодня большой материал под заголовком: «Когда я вижу Путина, я понимаю, почему россияне избрали именно его».
Видимо, такова общая тональность написанного комментаторами.
Отвечая на вопрос про импичмент Трампа, Путин, напомним, сказал, что «причины происходящего надуманы» и что «Сенат вряд ли поддержит республиканцев». И добавил, что «Москва хочет нормальных отношений с США, независимо от того, кто сидит в Овальном кабинете».
Американцы:
«Дело говоришь, Влад!»
«Путин - величайший тролль мира. Он добивается того же, что и всегда - чтобы Америка была связана по рукам и ногам внутренними распрями, а он радостно продолжит проворачивать свои штучки»
«А чего вы хотели? Это же Путин написал для Трампа сценарий»
«Обама не зря все восемь лет прятался под столом, весь в ужасе от Путина».
«Единственный диктатор, который терпеть не может США, и тот поддерживает Трампа».
«Этот парень любит поливать костер бензином».
«Чума, даже Путин прется над демократами!»
«Путин-то поумнее всех американских либералов будет, стопудняк. Уверен, у него на каждого досье с компроматом».
«Сегодняшние демократы - угроза похлеще российской. Завтра они эти слова выкатят, как доказательства, что Трамп спелся с Россией»
«Не поклонник путинских методов, но шахматист из него бы вышел что надо»...
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