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Источник Правда.Ру

«Дело говоришь, Влад!» - американцы комментируют слова Путина

Мир

Состоявшаяся вчера большая пресс-конференция российского президента вызвала большой интерес не только в нашей стране, но и почти во всем мире.

Обобщив комментарии иностранцев о том, что говорил Владимир Путин, отвечая на вопросы о внешней политике России, портал ИНОСМИ выпустил сегодня большой материал под заголовком: «Когда я вижу Путина, я понимаю, почему россияне избрали именно его».

Видимо, такова общая тональность написанного комментаторами.

Предлагаем и вам познакомиться с тем, что думают американцы, читая ответы российского лидера. 

Отвечая на вопрос про импичмент Трампа, Путин, напомним, сказал, что «причины происходящего надуманы» и что «Сенат вряд ли поддержит республиканцев».  И добавил, что «Москва хочет нормальных отношений с США, независимо от того, кто сидит в Овальном кабинете».

Американцы:

«Дело говоришь, Влад!»

«Путин - величайший тролль мира. Он добивается того же, что и всегда - чтобы Америка была связана по рукам и ногам внутренними распрями, а он радостно продолжит проворачивать свои штучки»

«А чего вы хотели? Это же Путин написал для Трампа сценарий»

«Обама не зря все восемь лет прятался под столом, весь в ужасе от Путина».

«Единственный диктатор, который терпеть не может США, и тот поддерживает Трампа».

«Этот парень любит поливать костер бензином».

«Чума, даже Путин прется над демократами!»

«Путин-то поумнее всех американских либералов будет, стопудняк. Уверен, у него на каждого досье с компроматом».

«Сегодняшние демократы - угроза похлеще российской. Завтра они эти слова выкатят, как доказательства, что Трамп спелся с Россией»

«Не поклонник путинских методов, но шахматист из него бы вышел что надо»...

 А что думаете вы о сказанном президентом на пресс-конференции? Предлагаем обсудить. У "Правда.ру" на сайте есть для этого специальная кнопка. Так что - не стесняйтесь.

Темы путин американцы комментарии пресс-конференция вопрос про импичмент
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