Администрация президента США Дональда Трампа пытается внести изменения в законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России, и помешать внедрению "адских" санкций.
В Госдепе осознали, что санкции против России могут навредить, прежде всего, европейским союзникам Соединенных Штатов, и ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений в отношении Российской Федерации.
К тому же, специальные экономические меры поставят под удар "глобальные энергетические, сырьевые, финансовые и другие рынки", а также "почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией". Санкции навредят и американским банкам, которые работают в РФ.
Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" с дополнительными санкциями против России.
Однако позже сообщалось о том, что американский бизнес забеспокоился о возможности попасть под удар, если будут введены ограничения против суверенного долга России. Бизнесмены обратились к чиновникам с просьбой пересмотреть документ и доработать его.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.