В США не хотят вводить против России "адские санкции"

Администрация президента США Дональда Трампа пытается внести изменения в законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России, и помешать внедрению "адских" санкций.

В Госдепе осознали, что санкции против России могут навредить, прежде всего, европейским союзникам Соединенных Штатов, и ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений в отношении Российской Федерации.

Ограничительные меры навредят и самим Соединенным Штатам

К тому же, специальные экономические меры поставят под удар "глобальные энергетические, сырьевые, финансовые и другие рынки", а также "почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией". Санкции навредят и американским банкам, которые работают в РФ.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" с дополнительными санкциями против России.

Однако позже сообщалось о том, что американский бизнес забеспокоился о возможности попасть под удар, если будут введены ограничения против суверенного долга России. Бизнесмены обратились к чиновникам с просьбой пересмотреть документ и доработать его.