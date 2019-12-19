Глобальный форум беженцев завершился миллиардными пожертвованиями

В Организации Объединенных Наций приветствовали "решительный сдвиг" в подходе к оказанию помощи растущему числу перемещенных лиц.

Глобальный форум беженцев в Женеве завершился миллиардными пожертвованиями и обещаниями конкретной помощи беженцам.

В целом было объявлено о более, чем 770 финансовых взносов на оказание материальной поддержки, на обучение беженцев и их трудоустройство, на улучшение инфраструктуры и увеличение числа мест проживания для наиболее уязвимых групп переселенцев.

"Ситуации с беженцами являются кризисами только тогда, когда мы позволяем им стать таковыми, думая о краткосрочной перспективе, не работая, в том числе, и с общинами, в которые они прибывают", - говорит глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. - "На этом форуме мы наблюдаем решительный сдвиг в сторону более долгосрочных перспективных программ для перемещенных лиц".

Это была первая, в своем роде, международная встреча, в которой приняли участие главы государств, министры правительств, а также руководители деловых кругов, представители гуманитарных организаций и сами беженцы.