Швейцария откроет торговый канал с Ираном

Швейцария в ближайшее время откроет специальный гуманитарный канал с Ираном для облегчения торговли со страной во время американских санкций.

"Я получил информацию в посольстве Швейцарии, что это событие произойдет в самом ближайшем будущем", - сказал Фарьял Мостофи, возглавляющий комитет по капиталу Торговой палаты Тегерана.

Мостофи заявил, что Швейцария уже получила необходимые разрешения от Соединенных Штатов на открытие, так называемого, гуманитарного канала торговли с Ираном.

США одобрили ирано-швейцарскую торговлю

Как известно, США запрещают торговлю с Ираном в рамках комплекса односторонних санкций. Однако американское Управление по контролю за иностранными активами, которое пристально следит за банковскими платежами на иранские счета, разрешило создание этого торгового союза.

В Швейцарии выражают сожаление,что вынуждены получить одобрение Соединенных Штатов на запуск канала, поскольку Вашингтон неоднократно заявлял, что его санкции в отношении Ирана не должны затрагивать торговлю гуманитарными товарами.