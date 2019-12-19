Экономисты предупреждают: наступающий год будет трудным для ЕС

Европейский экономисты предсказывают странам еврозоны в будущем году не слишком оптимистичные перспективы.

Анализируя состояние экономики, эксперты Еврокомиссии пришли к выводу, что безработица в странах остается стабильно высокой, особенно в Греции, Испании, Италии, Франции, Португалии, Хорватии, Швеции и Финляндии. На многих предприятиях отмечены плохие условия труда и небольшая заработная плата.

Создание рабочих мест во многих странах ЕС практически остановилось, опустившись до самого низкого уровня за более чем пять лет.

Европейский Центральный банк недавно понизил темпы роста в еврозоне на следующий год до 1,1%. Процентные ставки, то есть показатели дохода в соотношении к применяемому капиталу, остаются очень низкими.

Экономика Германии, самого мощного государства в Европейском союзе, работает особенно плохо. Деловая активность падает четвертый месяц подряд из-за снижения спроса на автомобили.