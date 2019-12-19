Террористы держат социологов из РФ в ужасных условиях в тюрьме в Ливии

Ливийские террористы из так называемого Правительства национального согласия похитили и вот уже несколько месяцев незаконно удерживают в тюрьме "Митига" российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Вместе с третьим коллегой Александром Прокофьевым они прибыли в страну на законных основаниях для проведения исследований. Они проводили опросы граждан с целью определить общественное мнение, беседовали с политиками и чиновниками.

У социологов были официально оформлены визы, а в страну они приехали фактически по приглашению председателя Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри. И два месяца работали абсолютно спокойно. Социологи представляли "Фонд защиты национальных ценностей" (ФЗНЦ), который в начале 2019 года пригласил их для работы африканской стране. Там они среди прочего встречались с некоторыми влиятельными в Ливии политическими фигурами. Среди них и сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, пользующийся популярностью в народе.

Результаты исследования, предоставленные триполитанским властям из ПНС, привели их в замешательство, поскольку свидетельствовали о реальном мнении ливийского общества далеко не в пользу террористов.

Согласно результатам мартовских полевых исследований, Халед аль-Мишри мог рассчитывать на поддержку лишь 1,8% населения. Премьер-министр так называемого ПНС Файез Саррадж — только 7,1%. Для сравнения, фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифу Хафтара готовы были поддержать 27% населения, а Сейфа Каддафи — 26,6%.

В итоге социологов решили "нейтрализовать", похитив и поместив в частную тюрьму "Митига" в окрестностях Триполи.

Александр Прокофьев вернулся в Россию 13 мая, а в ночь с 16 на 17 мая Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены группой вооруженных лиц, которые прибыли на нескольких автомобилях. "Митига" контролируется боевиками триполитанского бандформирования RADA. Террористы заявили, что социологов похитили потому, что они собирались на встречу с Сейфом Каддафи (поначалу в "Фонде защиты национальных ценностей" полагали, что это сделано с целью получения выкупа).

"Задержание социологов боевики использовали для откровенного политического шантажа. Бандиты заявляли нам адресованные правительству России политические требования. В частности, что Москва должна поменять свой вектор политики по отношению к ливийской проблематике, — рассказывает президент ФЗНЦ Александр Малькевич. — Это абсурд. Мы общественная организация и не представляем российское правительство". Подобные посылы исходили от ПНС также на саммите "Россия — Африка". Россия настроена на конструктивное сотрудничество со всеми сторонами конфликта".

Малькевич отметил, что что делегаты Палаты представителей — легитимного парламента Ливии — также прибыли в Сочи. Провели переговоры об инвестициях, сотрудничестве с российскими бизнесменами. А вот делегация ПНС подобных встреч избегала. Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что они пропускали свои встречи на заседаниях ливийско-российского совета. По мнениюглавы ФЗНЦ, это "наглость запредельная", когда бандиты, захватившие власть даже не в самой Ливии, а в конкретных населенных пунктах, похищают людей, а потом в России передают послания: если наша страна хочет получить своих сограждан, то должна выполнять определенные условия.

"Хочу отметить, что именно с провокационных материалов Bloomberg началась эта неправовая и отвратительная эпопея. Потому что первый месяц-полтора наши ребята были схвачены и просто находились в заложниках у бандитов. Вмешательство в несуществующие выборы им стали приписывать как раз именно с подачи Bloomberg, возможно даже под диктовку. У меня складывается впечатление, и наши источники это подтверждают, что всё это звенья одной цепи", — отмечает Малькевич.

Домыслы о вмешательстве подхватил "Проект.Медиа". Он также обвинил российских специалистов во вмешательстве во внутренние дела Ливии. Кроме того, основатель "Проекта" Роман Баданин опубликовал данные, которые можно было найти только в ноутбуке Максима Шугалея. Это объяснить непросто: носитель информации изъяли захватившие социологов террористы. Баданин мог получить сведения либо от бандформирований, либо от спецслужб иностранных государств. "Никаким другим образом данные файлы не могли оказаться в руках "расследователей". Таким образом, выстраивается четкая цепочка партнеров: "ливийские террористы — работники ЦРУ, связанное с Ходорковским пропагандистское издание". Любопытный триумвират!" — отмечал Малькевич еще в сентябре.

Президент ФЗНЦ также напомнил, что об участии американцев в похищении наших граждан рассказывали очевидцы и ливийские адвокаты. И именно по тезисам спецслужб США главари ПНС и журналисты потом распространяли голословные заявления о вмешательстве в несуществующие выборы.

"Мы на международных площадках их изобличили в том, что нет конституции, нет закона о выборах, как и самих президентских выборов. В ответ они переобулись и с осени рассказывают о том, что были выборы муниципальные, в которые якобы планировали вмешаться наши ребята. Версии постоянно меняются, поскольку разваливается версия про муниципальные выборы, сейчас, возможно, сообщат ещё какие-нибудь душераздирающие подробности", — негодует руководитель ФЗНЦ.

Кроме того, на основе анализа информации удалось установить, что участником задержания и допросов российских социологов был начальник управления безопасности сотрудничества посольства США в Тунисе Раймонд Маттокс.

Шугалей и Суэйфан незадолго до похищения.

Информация о дальнейшей судьбе Шугалея и Суэйфана крайне скудна. Со слов их адвоката известно, что Шугалея держат в одиночной камере, его жизни ничто не угрожает, хотя на него серьезно давят психологически. При этом есть опасность, что живыми социологов из тюрьмы не выпустят: Западу это невыгодно, ведь им слишком многое известно.

Судя по фотографиям из тюрьмы, россиянам в "Митиге" приходится очень тяжело, коллега Александр Прокофьев даже назвал их состояние "ужасным".

Суэйфан и Шугалей в тюрьме.

"Вызывает сожаление, что в России нет устоявшейся практики защищать своих граждан так же, как это делают такие страны как США и Израиль, которые не стесняются в случае похищения граждан своей страны оказывать жесткое давление и даже применять силу, в том числе военную, для вызволения своих соплеменников", — сказал он.