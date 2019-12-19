Ливанцы встретят Новый год под елкой из 129 000 пластиковых бутылок

В ливанском городе Чекка рождественская елка высотой 28,5 метров, собранная из 129 000 пластиковых бутылок стала самой большой из подобных елок и вошла в списки рекордов Гиннесса.

Создатель проекта Кэролайн Чаптини решила привлечь внимание общественности к утилизации пластиковых бутылок. и еще в мае разместила сообщение в Instagram с просьбой не выбрасывать пластиковую посуду определенного размера, качества и цвета.

Откликнулись на призыв местные жители, волонтеры, собиравшие бутылки в окрестностях города, и даже ливанская Ассоциация скаутов в рамках акции "Не бросай, а собери!"

В результате сказочное дерево собрали за 20 дней и увенчали его Вифлеемской звездой, тоже созданную из пластика.

В прошлом году рекордсменом Книги рекордов Гиннесса в категории -самая большая скульптура из пластиковых бутылок стала Мексика. Там использовали 98 000 пластиковых бутылок, чтобы создать рождественское дерево.