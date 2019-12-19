В ливанском городе Чекка рождественская елка высотой 28,5 метров, собранная из 129 000 пластиковых бутылок стала самой большой из подобных елок и вошла в списки рекордов Гиннесса.
Создатель проекта Кэролайн Чаптини решила привлечь внимание общественности к утилизации пластиковых бутылок. и еще в мае разместила сообщение в Instagram с просьбой не выбрасывать пластиковую посуду определенного размера, качества и цвета.
Откликнулись на призыв местные жители, волонтеры, собиравшие бутылки в окрестностях города, и даже ливанская Ассоциация скаутов в рамках акции "Не бросай, а собери!"
В результате сказочное дерево собрали за 20 дней и увенчали его Вифлеемской звездой, тоже созданную из пластика.
В прошлом году рекордсменом Книги рекордов Гиннесса в категории -самая большая скульптура из пластиковых бутылок стала Мексика. Там использовали 98 000 пластиковых бутылок, чтобы создать рождественское дерево.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.