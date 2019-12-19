Меркель: Германия не будет вводить контрсанкции по "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) заявила, в Бундестаге, что правительство не станет объявлять контрсанкции в споре с США по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Северогерманское телерадиовещание" (NDR).

Правительство не намерено отказываться от участия в этом проекте, сказала Меркель, выступая в среду в Бундестаге. Однако никакие контрсанкции не будут рассматриваться. "Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти (американские) санкции", — сказала Меркель.

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ) поддержала позицию канцлера.

"Германия выйдет из ядерной и угольной энергетики в ближайшие несколько лет. Тогда нам нужен трубопроводный газ для будущей генерации энергии", — сказала она.

После Палаты представителей, во вторник сенат США также утвердил Закон о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода " Северный поток-2" в Балтийском море. Не хватает только подписи президента США Дональда Трампа, чтобы он вступил в силу.

Трамп уже объявил, что подпишет законодательный пакет. Конгресс США хочет помешать завершению проекта, но санкции могут лишь отсрочить его. Санкции нацелены на компании-трубоукладчики. Закон требует от государственного секретаря США в консультации с министром финансов доложить Конгрессу в течение 60 дней о том, какие суда работают и какие компании предоставили эти суда. Руководителям компаний и их основным акционерам с контрольным большинством запрещается въезд в Соединенные Штаты на их транзакции наложен запрет.

На сегодняшний день, согласно данным консорциума Nord Stream 2AG, в Балтийском море было проложено более 2100 километров трубы, осталось проложить около 300 километров. Работы встали из-за протестов экологов.

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