Путин: Россия поможет Китаю создать региональную ПРО

Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции 19 декабря, что Россия поможет Китаю создать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, что изменит баланс сил в регионе.

Глава России, отвечая на вопросы японского журналиста, отметил, что США будут пытаться разместить в Японии ракеты средней дальности после того, как Договор о РМСД по их инициативе был прекращен.

Япония, по словам японского журналиста, опасается союзнических отношений Китая и России в военной сфере против Вашингтона-Токио-Сеула. Он спросил, не помешает ли этот союз заключению мирного договора с Японией.

Путин отметил, что Россия готова искать с Японией добрых отношений и заключения мирного договора. "Пока не получается, но мы ищем", — ответил Путин.

"У России нет военного союза с Китаем, но есть стратегический союз с ним, продолжил он. "Мы поможем Китаю создать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, и это изменит ситуацию в регионе Юго-Восточной Азии, где США, Япония и Южная Корея пытаются стратегически противостоять Китаю", — отметил президент РФ.

Он добавил, что система предупреждения о ракетном нападении, которую разрабатывают Москва и Пекин, нацелена исключительно на оборону.

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