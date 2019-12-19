Путин объяснил, откуда в армиях ЛДНР современная военная техника

Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции 19 декабря, пояснил, откуда у армий Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) танки и военная техника.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, он указал, что в основном в армиях народных республик Донбасса служат местные люди, есть наемники, но они есть и у противника. Путин подчеркнул, что говорил об этом и на "нормандском саммите". Но наемники, отметил президент, ничего не решают.

Что касается техники, которая есть у этих армий - современных танков, артиллерии и другого вооружения, то конфликты происходят во многих частях мира, и там у повстанцев есть техника — разная.

"Откуда она у них? Вероятно, от тех правительств, которые им симпатизируют", — сказал Владимир Путин. "Но это их собственная техника", — уточнил президент РФ.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в 15-ый раз в Центре международной торговли в Москве.