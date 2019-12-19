Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который впервые посетил Россию.
«Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику», - заявил российский министр перед началом встречи.
В российском МИД считают, чтобы заключить мирный договор по вопросу Курильских островов, Японии следует признать суверенитет РФ над южной частью территории.
Заявление российских дипломатов прозвучало в ответ на высказывание генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что Токио собирается вести переговоры о мирном договоре с РФ через решение территориальной проблемы.
Представителям Коммунистической партии Японии принадлежит идея вести переговоры с Москвой о всей территории Курильский архипелага, чтобы вернуть два острова южных Курил.
Притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи привели к тому, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.