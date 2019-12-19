Лавров намерен обсудить мирный договор с Японией по Курилам

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который впервые посетил Россию.

«Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику», - заявил российский министр перед началом встречи.

В российском МИД считают, чтобы заключить мирный договор по вопросу Курильских островов, Японии следует признать суверенитет РФ над южной частью территории.

Токио будет вести переговоры через решение территориальной проблемы

Заявление российских дипломатов прозвучало в ответ на высказывание генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что Токио собирается вести переговоры о мирном договоре с РФ через решение территориальной проблемы.

Представителям Коммунистической партии Японии принадлежит идея вести переговоры с Москвой о всей территории Курильский архипелага, чтобы вернуть два острова южных Курил.

Притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи привели к тому, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.