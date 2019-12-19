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ООН призывает США снять ограничения в отношении дипломатов

Мир

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с требованием отменить санкции в отношении дипломатов была предложена Кипром от имени Болгарии, Канады, Коста-Рики и Кот-д'Ивуара.

В тексте документа конкретно не названа ни одна страна, но дипломаты говорят, что ,в основном, она была направлена на снятие ограничений, введенных в отношении Ирана, а также отказов в выдаче виз российской делегации во время Генеральной Ассамблеи в сентябре прошлого года.

Резолюция ГА ООН "настоятельно призывает принимающую страну снять все сохраняющиеся ограничения на поездки, введенные ею в отношении сотрудников некоторых представительств и сотрудников секретариата, являющихся гражданами определенных стран".

В случае сохранения проблемы, ООН проведет сессии в другой стране

Летом США ввели жесткие ограничения на передвижение иранских дипломатов и министров во время их визита в страну. 

Соединенные Штаты отклонили просьбу министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить иранского посла в ООН Маджида Тахт-Раванчи, который проходил лечение от рака в одной из больниц Нью-Йорка.

Ограничения на поездки были также введены в отношении других иранских дипломатов и их семей в Нью-Йорке.

В сентябре 18 российским дипломатам было отказано в американских визах. Они должны были участвовать в различных комитетах ООН, и отказы в выдаче виз привели к задержкам в работе соответствующих комитетов.

Организация Объединенных Наций рассматривает возможность проведения сессий в штаб-квартире в Женеве или Вене в 2020 году, если эта проблема сохранится.

 

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