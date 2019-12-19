В Индии загрязнение окружающей среды убивает миллионы людей в год

Новое исследование, проведенное Глобальным альянсом по охране здоровья, ставит Индию на лидирующее место по смертности в связи с загрязнением окружающей среды.

Китай и Нигерия также в списке организации GAHP, которая оценивает пагубное воздействие загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, воде и на рабочем месте, на здоровье и продолжительность жизни людей.

В докладе альянса отмечается, что в Индии загрязненная окружающая среда приводит к гибели более двух миллионов человек в год, в Китае - около двух миллионов. За ними следуют Нигерия, Индонезия и Пакистан. Соединенные Штаты с населением в 325 миллионов человек оказались на седьмом месте: там умирает 200 тысяч в год.

"Доклад напоминает всем нам, что загрязнение окружающей среды - это глобальный кризис", - сказала и.о. исполнительного директора GAHP Рахель Купка. - Не имеет значения, где ты живешь. Загрязнение найдет тебя везде."

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Опираясь на данные Института оценки показателей здоровья, который базируется в Сиэтле, авторы доклада разбили загрязнение среды на категории: воздух, вода и профессиональная деятельность.

Исследования показали, что в Индии в крупных городах рост уровня загрязнения связан с промышленностью и автомобилями, в бедных регионах страны - с отсутствием санитарии.

В докладе GAHP названы и "чистые" государства, среди которых Катар с самыми низкими показателями смертности от загрязнения окружающей среды. В списке экологически благополучных стран также Швеция, Норвегия, Коста Рика, Швейцария, Япония, Хорватия.