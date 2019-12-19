Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно

Силу и влиятельность России открыто признали вчера украинские националисты.

Активная участница "Правого сектора"* (*запрещенная в России организация) Елена Самбул, более известная как Маруся Зверобой, заявила, что:

"Влияние России настолько велико, что она может "влегкую" влиять на выборы по всему миру. Не случайно же в Париже европейские лидеры во время саммита сидели на задних лапках перед Путиным".

Из-за этого, как пояснила Самбул, украинские националисты "всерьез опасаются", что следующего президента для Незалежной "сделает Россия".

"Если в Москве захотят и поддержат даже, например, тапки Зеленского, не сомневайтесь, они и станут президентом. Россия может ушатать кого угодно, даже американцев. Она уже посадила на зад Европу", — говорила Зверобой вчера в эфире телеканала ATR.

*Организация запрещена на территории РФ.