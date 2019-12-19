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Подруга Бориса Джонсона — кто она? Британские СМИ в растерянности

Мир

Премьер Великобритании Борис Джонсон, если что-то и умеет делать хорошо, так это заставлять говорить о себе. Человека с внешностью закоренелого недотепы сложно не заметить. А если он сделал такую карьеру, как Джонсон — то уже невозможно не обсуждать.

О чем пишут СМИ Британии

После прошедших в Британии выборов, на которых консервативная партия одержала победу и с предстоящим Brexit все стало более-менее понятно, немецкий таблоид Die Welt озадачился проблемами личной жизни премьер — министра Туманного Альбиона.

"Кто эта девушка рядом с Борисом Джонсоном?" — с таким заголовком вышел очередной номер газеты.

Журналисты немецкого издания делятся с читателями своими "открытиями":

"Ему 55, ей 31. Он премьер-министр, она была руководительницей его пресс-службы. Теперь же станет его первой леди, точнее "первой возлюбленной" — они же не женаты."

Джонсон с подругой вместе въехали в резиденцию 

По сведениям Die Welt, Борис Джонсон вместе со своей подругой будут жить на Даунинг стрит,10 — в правительственной резиденции.

"В лице Саймондс по знаменитому адресу впервые будет жить не супруга, а сожительница премьер-министра. Это смело для члена консервативной партии, — отмечает издание. — Британские СМИ теперь строят догадки: будет свадьба или нет и как скоро Джонсон разведется со своей второй супругой Мариной Уилер, с которой у него четверо детей".

Кто же такая Кэрри Саймондс

Впрочем, по мнению Daily Express, именно Кэрри Саймондс стоит за политическим успехом Джонсона.

"Политик из тори, известный своими одиозными заявлениями, в последнее время выступает более серьезно. В лучшую сторону поменялся и его внешний облик. Несомненно, это "крепкая, как сталь, блондинка, привела его в форму",

— передает издание.

О самой Кэрри Саймондс известно, что она — дочь одного из основателей газеты The Independent и юриста издания. Что изучала историю искусств, но, сделав резкий разворот, построила карьеру в качестве PR-консультанта. А с 2010-го работала на тори.

CNN сообщает, что в 29 лет она стала самой молодой руководительницей пресс-службы партии. В 2012 году вошла в команду поддержки Джонсона, переизбиравшегося на пост мэра Лондона.

Британцы считают Саймондс подходящей парой Джонсону и симпатизируют ей.

"Какую роль Кэрри Саймондс займет рядом с Джонсоном, пока неясно. По протоколу у супруги британского премьера нет конкретной задачи" — пишет Die Welt.

Темы подруга борис джонсон кэрри саймондс великобритания премьер-министр
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