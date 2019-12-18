Американские компании обвиняются в использовании детского труда

Организация International Rights Advocates обвинила несколько крупнейших технологических компаний США в получении прибыли от детского труда в африканских кобальтовых шахтах.

Apple, Dell, Microsoft, Tesla, Alphabet и Google, должны выплатить убытки за сознательную прибыль от труда африканских детей, работающих в жестоких условиях, утверждается в иске, поданном неправительственной организацией.

Кобальт является важным элементом, используемым в перезаряжаемых литиевых батареях, которые питают многие электронные устройства.

Google уверяет в своей непричастности к использованию детского труда

Британская фирма Glencore и китайская компания Zhejiang Huayou Cobalt также являются объектами судебного преследования.

В иске International Rights Advocates отмечается , что компании "содействуют жестокому и бесчеловечному обращению с малолетними детьми " на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго.

В ответном заявлении Google говорится: "детский труд и угроза его применения неприемлемы, и наш Кодекс поведения поставщиков строго запрещает эту деятельность."

Apple и Dell также заявили что никогда сознательно не использовали какую-либо форму принудительного или детского труда.