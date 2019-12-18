Трамп отказался поддержать признание Конгрессом геноцида армян

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что не считает массовые убийства армян в начале 20 века геноцидом, вопреки резолюции сената.

Заявление Госдепартамента США прозвучало на следующий день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на резолюцию Сената пригрозил признать убийство коренных американцев геноцидом.

Эрдоган намерен отвечать взаимностью на решения американского парламента

Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что "позиция администрации не изменилась."

"Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу от апреля прошлого года", — сказала она.

Тогда Трамп называл трагические события во время Первой мировой войны "массовыми зверствами", а не геноцидом.

После резолюции американского сената МИД Турции вызвал посла США в Анкаре и передал свое несогласие с решением, принятом в американском законодательном органе.

Тем временем, президент Турции пригрозил США признать геноцидом убийства миллионов индейцев Северной Америки.

"Турция должна противостоять Соединенным Штатам, отвечая взаимностью на такие решения в парламенте. И именно это мы и сделаем,"- заявил Эрдоган.