Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что не считает массовые убийства армян в начале 20 века геноцидом, вопреки резолюции сената.
Заявление Госдепартамента США прозвучало на следующий день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на резолюцию Сената пригрозил признать убийство коренных американцев геноцидом.
Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что "позиция администрации не изменилась."
"Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу от апреля прошлого года", — сказала она.
Тогда Трамп называл трагические события во время Первой мировой войны "массовыми зверствами", а не геноцидом.
После резолюции американского сената МИД Турции вызвал посла США в Анкаре и передал свое несогласие с решением, принятом в американском законодательном органе.
Тем временем, президент Турции пригрозил США признать геноцидом убийства миллионов индейцев Северной Америки.
"Турция должна противостоять Соединенным Штатам, отвечая взаимностью на такие решения в парламенте. И именно это мы и сделаем,"- заявил Эрдоган.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.