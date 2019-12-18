В Турции считают поставки оружия США на Кипр "опасной эскалацией"

Турция предупредила, что решение Соединенных Штатов прекратить десятилетнее эмбарго на поставки оружия на Кипр будет представлять собой "опасную эскалацию".

В заявлении, опубликованном в МИД Турции отмечается, что решение США "не будет иметь никакого другого результата, кроме сдерживания усилий по урегулированию на острове и создания опасной эскалации".

Конгресс США отменил эмбарго на поставки оружия на Кипр, которое действует с 1987 года. Эта мера была принята обеими палатами Конгресса в рамках масштабного законопроекта о расходах на оборону.

Законопроект появился в период обострения отношений между Турцией и США по таким вопросам, как покупка Анкарой российской системы С-400 и поддержка Вашингтоном курдских боевиков в Сирии.

Греческий Кипр и Турция не имеют дипломатических отношений

На Кипре существуют две разделенные зоны: северную контролируют киприоты-турки, южную — киприоты-греки. Разделение произошло после непродолжительной войны в 1974 году.

Греки-киприоты управляют международно признанным правительством острова, в то время как турки — киприоты имеют отколовшуюся территорию на севере, признанную только Турцией, в качестве государства.

Турция и греческий Кипр, которые не имеют дипломатических отношений, также вовлечены в спор об офшорных ресурсах. Анкара считает, что некоторые районы кипрской оффшорной морской зоны подпадают под то, что она называет территорией турецкого Кипра.