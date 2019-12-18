Россия предупреждает о намерении боевиков напасть на Центральную Азию

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о намеренном перемещении боевиков ИГИЛ* в северные районы Афганистана для дальнейшего вторжения в республики Центральной Азии.

Террористическая организация, запрещенная в России, готовит плацдарм для противостояния талибам и нападения на Центральную Азию через территории Туркменистана и Таджикистана, считает Патрушев.

"Целями террористов, по имеющейся у нас информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовые ведомства и дипломатические представительства , а также иностранные граждане», - сказал секретарь Совбеза РФ. За перебазированием террористов в Афганистан стоят США

Николай Патрушев сделал это заявление в Тегеране на встрече секретарей советов безопасности и советников по нацбезопасности Ирана, Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. По мнению главы российского Совбеза, за перебазированием ИГИЛ* в Афганистан очевидны действия Соединенных Штатов.

Патрушев назвал попытки Вашингтона вовлечь талибов в конфликт "отвлекающим и неэффективным путем", заявив, что единственный выход из нынешних бед Афганистана-это прямые и безоговорочные переговоры между группировкой боевиков и Кабулом.

Вместе с тем, он назвал рост производства наркотиков в Афганистане одним из основных источников финансирования терроризма и заявил, что ежегодно около 600 миллионов долларов США из средств, получаемых от производства и продажи наркотиков, направляются на финансирование террористических группировок в регионе.