Госдепартамент США планирует значительно сократить и в дальнейшем постоянно сокращать численность своего персонала в Ираке.
Подобное решение связано с тем, что в Госдепе опасаются за своих сотрудников, которые могут стать объектом вооруженных нападений со стороны Ирана.
Сокращение коснется посольства США в Багдаде, Багдадского центра дипломатической поддержки, Генерального консульства в Эрбиле, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.
В Госдепартаменте заявляют, что дипломатическая миссия США, сможет достичь своих "основных целей", несмотря на сокращение численности сотрудников.
Отмечается, что администрация американского президента стремится сократить потенциальные проблемы безопасности и увеличить в регионе количество военнослужащих для противодействия иранским атакам.
В начале декабря военная база в районе международного аэропорта Багдада подверглась обстрелу. Госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что военные Ирана осуществили несколько атак против баз, на которых находятся иракские силы безопасности и персонал международной коалиции по борьбе с ИГ* (организация запрещенная в России)".
В постоянном представительстве Ирана при ООН обвинения отвергали и заявляли, что мера Вашингтона была "последним эпизодом в пропагандистской войне Америки против Ирана, основанной на поддельных докладах разведки."
Пресс-секретарь иранской администрации Али Рабиеи, по поводу заявлений Помпео. Отметил, что тот не смог обосновать свои утверждения какими-либо доказательствами.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.