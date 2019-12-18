США сокращают в Ираке дипломатический корпус

Госдепартамент США планирует значительно сократить и в дальнейшем постоянно сокращать численность своего персонала в Ираке.

Подобное решение связано с тем, что в Госдепе опасаются за своих сотрудников, которые могут стать объектом вооруженных нападений со стороны Ирана.

Сокращение коснется посольства США в Багдаде, Багдадского центра дипломатической поддержки, Генерального консульства в Эрбиле, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

В Госдепартаменте заявляют, что дипломатическая миссия США, сможет достичь своих "основных целей", несмотря на сокращение численности сотрудников.

Отмечается, что администрация американского президента стремится сократить потенциальные проблемы безопасности и увеличить в регионе количество военнослужащих для противодействия иранским атакам.

Иран обвиняет США в пропагандистской войне

В начале декабря военная база в районе международного аэропорта Багдада подверглась обстрелу. Госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что военные Ирана осуществили несколько атак против баз, на которых находятся иракские силы безопасности и персонал международной коалиции по борьбе с ИГ* (организация запрещенная в России)".

В постоянном представительстве Ирана при ООН обвинения отвергали и заявляли, что мера Вашингтона была "последним эпизодом в пропагандистской войне Америки против Ирана, основанной на поддельных докладах разведки."

Пресс-секретарь иранской администрации Али Рабиеи, по поводу заявлений Помпео. Отметил, что тот не смог обосновать свои утверждения какими-либо доказательствами.