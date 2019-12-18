В России заподозрили НАТО в подготовке к крупному конфликту

Военный альянс под руководством США готовит свои силы к крупному конфликту, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, НАТО в последнее время активизировало свои масштабные военные учения в Прибалтике, Польше и Черноморском регионе. Представители организации также запустили клеветническую кампанию о "российской военной угрозе " с целью очернить Москву, считает Герасимов.

Однако Россия не сидела сложа руки в то время, как военный альянс активно действовал вокруг ее границ.

Герасимов отметил, что российские военные разрабатывают новое современное оружие, способное обойти любые существующие средства ПВО. Одним из них является гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал", которая успешно прошла ряд испытаний, в том числе в Арктике.

Расширение альянса - потенциальная угроза для России

В то же время, по мнению генерала, нет никаких непосредственных предпосылок для полномасштабной войны, хотя ситуация остается нестабильной из-за давления, оказываемого Западом на Россию.

Президент Владимир Путин заявлял о расширении НАТО, как об "одной из потенциальных угроз безопасности нашей страны".

В прошлом году около двух десятков стран разместили почти 18 000 военнослужащих в Польше и трех балтийских государствах: Эстонии, Латвии и Литве.

Военные учения альянса проходили под руководством США , Германии, Великобритании и Канады.