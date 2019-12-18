Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев выступил с защитой законного права Ирана на получение выгоды от СВПД и напомнил другим подписавшим ее сторонам об ответственности за выполнение своей части сделки.
На встрече с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране Патрушев отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является обязательным международным соглашением.
СВПД был подписан в 2015 году между Ираном и шестью государствами: США, Германией, Францией, Великобританией, Россией и Китаем. Мировое соглашение было ратифицировано в форме резолюции Совета Безопасности ООН.
Однако выход Вашингтона в мае 2018 года и последующее повторное введение санкций против Тегерана лишило соглашение его истинной значимости.
В соответствии со статьями 26 и 36 СВПД, Исламская Республика с мая 2019 года прошла через четыре этапа в сворачивании части своих обязательств в отместку за выход США и неспособность Европы защитить деловые связи с Ираном от американских запретов.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.