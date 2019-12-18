Россия защищает законное право Ирана на получение выгоды от СВПД

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев выступил с защитой законного права Ирана на получение выгоды от СВПД и напомнил другим подписавшим ее сторонам об ответственности за выполнение своей части сделки.

На встрече с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране Патрушев отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является обязательным международным соглашением.

Вашингтон пренебрег международным соглашением

СВПД был подписан в 2015 году между Ираном и шестью государствами: США, Германией, Францией, Великобританией, Россией и Китаем. Мировое соглашение было ратифицировано в форме резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако выход Вашингтона в мае 2018 года и последующее повторное введение санкций против Тегерана лишило соглашение его истинной значимости.

В соответствии со статьями 26 и 36 СВПД, Исламская Республика с мая 2019 года прошла через четыре этапа в сворачивании части своих обязательств в отместку за выход США и неспособность Европы защитить деловые связи с Ираном от американских запретов.