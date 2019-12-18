"Сделка века" Дональда Трампа осталась без финансирования

Конгресс США отклонил просьбу Белого дома о выделении средств, которые пойдут на продвижение ближневосточного "мирного плана" администрации Трампа.

Законодатели отказались внести в бюджет правительства на 2020 год 175 миллионов долларов для так называемой сделки века, которую инициирует президент Трамп.

Отказ от президентского плана был вызван не политикой, а скорее бюджетными соображениями.

Во всяком случае, один из аргументов звучит так:" Никто не думает, что этот мирный план будет реализован в ближайшее время, так зачем же выделять на него деньги?"

Палестина отвергла инициативу американского президента

Мирный план на Ближнем Востоке, по задумке Трампа, должен был предусматривать выделение средств в течение 10 лет на палестинские территории: оккупированный Израилем Западный берег и Сектор Газа, на Иорданию, Египет и Ливан.

Однако палестинская сторона решительно отвергла предложенную администрацией Трампа сделку с израильским режимом.

Представитель Палестинской автономии Набиль Абу Рудейн заявлял ранее, что любая инициатива, не связанная с созданием суверенного Палестинского государства на основе границ, существовавших до 1967 года, будет обречена на неудачу.