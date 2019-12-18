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Ветераны Красной Армии в Израиле получат специальную стипендию России

Мир

Израильские СМИ с огромным воодушевлением подхватили новость о том, что в России принято решение выплачивать пособия бывшим военнослужащим "Красной Армии" (так израильтяне по привычке называют ВС РФ).

Как пишет портал Ynetnews. com со ссылкой на ПФР, специальная социальная стипендия бывшим российским военным будет ежемесячно составлять 100 долларов. И начнут осуществлять выплаты "с 4500 ветеранов, проживающих в границах Израиля".

"Это особый президентский указ, принятие которого нам удалось обеспечить благодаря нашему сотрудничеству с российскими коллегами",

— цитирует издание слова юрисконсульта Израильского института национального страхования Амоса Розенцвейга.

россия израиль военнослужащие социальные стипендии
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