Украинский "Нафтогаз" будет судиться с Украиной

Власти Украины от слов перешли к делу: ресурсы Незалежной начали переходить к Западу. Такое положение не устраивает тех, кто непосредственно с ними (ресурсами) работает.

"Нафтогаз", как сообщает газета Time, уже подала судебный иск к правительству Украины с требованием аннулировать выданное в июле 2019 года американской компании Ukrainian Energy разрешение на разработку крупного нефтегазового месторождения "Варвинское", расположенного в Черниговской области.

Александр Дудчак, политолог и экономист, назвал сделку "логичным финалом усилий властей Незалежной":