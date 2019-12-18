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Украинский "Нафтогаз" будет судиться с Украиной

Мир » Бывший СССР » Украина

Власти Украины от слов перешли к делу: ресурсы Незалежной начали переходить к Западу. Такое положение не устраивает тех, кто непосредственно с ними (ресурсами) работает.

"Нафтогаз", как сообщает газета Time, уже подала судебный иск к правительству Украины с требованием аннулировать выданное в июле 2019 года американской компании Ukrainian Energy разрешение на разработку крупного нефтегазового месторождения "Варвинское", расположенного в Черниговской области.

Александр Дудчак, политолог и экономист, назвал сделку "логичным финалом усилий властей Незалежной":

"Теперь, если суд не разорвет сделку, ущерб украинским компаниям даже подсчитать сложно будет. Непонятно, почему "Нафтогаз" так долго не реагировал. То ли спал, то ли потерялся во времени и пространстве — думал, что и здесь будет не торопясь пожирать ресурсы…"

Темы суд ukrainian energy "нафтогаз" александр дудчак
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