Власти Украины от слов перешли к делу: ресурсы Незалежной начали переходить к Западу. Такое положение не устраивает тех, кто непосредственно с ними (ресурсами) работает.
"Нафтогаз", как сообщает газета Time, уже подала судебный иск к правительству Украины с требованием аннулировать выданное в июле 2019 года американской компании Ukrainian Energy разрешение на разработку крупного нефтегазового месторождения "Варвинское", расположенного в Черниговской области.
Александр Дудчак, политолог и экономист, назвал сделку "логичным финалом усилий властей Незалежной":
"Теперь, если суд не разорвет сделку, ущерб украинским компаниям даже подсчитать сложно будет. Непонятно, почему "Нафтогаз" так долго не реагировал. То ли спал, то ли потерялся во времени и пространстве — думал, что и здесь будет не торопясь пожирать ресурсы…"
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.