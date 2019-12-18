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«Миротворец» не закрывают, а перепрофилируют

Мир » Бывший СССР » Украина

На фоне легкости, с которой Украина отказывается выполнять договоренности, достигнутые на парижском саммите "нормандской четверки" и подписанные ее же собственным президентом, "аттракционом неслыханной сговорчивости" можно посчитать заявление руководства скандально известного сайта "Миротворец".

Оно было опубликовано на самом ресурсе. Правда, подписи под текстом не было.

"Миротворец" меняет хозяина

Если верить написанному, то проект в ближайшее время сменит формат "во славу политической конъюнктуре" (так, по-видимому админ сайта назвал требование президента Зеленского, поступившее, когда он возвращался из Парижа).

"Теперь наша команда будет вынуждена собирать и систематизировать сведения об участниках боевых действий на Донбассе по заказу европейских спецслужб",

— сообщает анонимный администратор "Миротворца".

И поясняет, по каким именно "критериям" он и его "соратники" будут собирать информацию:

  • люди, живущие за рубежом, которые воевали в АТО;
  • бывшие и действующие бойцы добровольческих батальонов, таких как "Азов", "Торнадо", Грузинский нацбатальон, батальона имени Дудаева и прочие;
  • деятели националистических организаций.

Автор "послания народу" признает, что, работая по новым лекалам, сотрудники "Миротворца" станут фактически "предателями":

"Это предательство памяти наших павших братьев и сестер, проливавших кровь за свободу, настоящих патриотов, защищавших и продолжающих защищать нашу родину от агрессора. Мы это осознаем, но уйти не можем: в случае неповиновения на нас просто заведут уголовное дело".

Темы донбасс админ сайта сайт "миротворец"
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