«Миротворец» не закрывают, а перепрофилируют

На фоне легкости, с которой Украина отказывается выполнять договоренности, достигнутые на парижском саммите "нормандской четверки" и подписанные ее же собственным президентом, "аттракционом неслыханной сговорчивости" можно посчитать заявление руководства скандально известного сайта "Миротворец".

Оно было опубликовано на самом ресурсе. Правда, подписи под текстом не было.

"Миротворец" меняет хозяина

Если верить написанному, то проект в ближайшее время сменит формат "во славу политической конъюнктуре" (так, по-видимому админ сайта назвал требование президента Зеленского, поступившее, когда он возвращался из Парижа).

"Теперь наша команда будет вынуждена собирать и систематизировать сведения об участниках боевых действий на Донбассе по заказу европейских спецслужб",

— сообщает анонимный администратор "Миротворца".

И поясняет, по каким именно "критериям" он и его "соратники" будут собирать информацию:

люди, живущие за рубежом, которые воевали в АТО;

бывшие и действующие бойцы добровольческих батальонов, таких как "Азов", "Торнадо", Грузинский нацбатальон, батальона имени Дудаева и прочие;

деятели националистических организаций.

Автор "послания народу" признает, что, работая по новым лекалам, сотрудники "Миротворца" станут фактически "предателями":