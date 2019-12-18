Независимый оператор ГТС Украины переведен на работу по стандартам ЕС

Отделение оператора украинской ГТС от "Нафтогаза", проводившееся Украиной в рамках требований ЕС, успешно завершено.

Такое объявление размещено сегодня пресс-службой секретариата Энергетического сообщества Евросоюза на сайте организации.

Как следует из сообщения европейского энергетического регулятора, вновь созданный украинский оператор ГТС сможет с 1 января 2020 года приступить к транспортировке газа.

Контракт на транзит не нужен

К слову, появление на Украине новой компании-регулятора ГТС позволяет "Газпрому" не заключать долгосрочный транзитный контракт. Согласно европейскому законодательству, можно будет, в случае необходимости, просто бронировать нужные транзитные мощности. А новый оператор ГТС Украины обязан будет обозначенные объемы газа перекачивать.

Однако, Киев, который постоянно говорит о желании "стать частью европейской семьи" и, следовательно, жить по законам ЕС, уже сейчас — после того, как выполнил требования о переводе своего оператора на работу по новым стандартам — продолжает настаивать на 10-летнем контракте с "Газпромом".

И, как заявлял сегодня глава "Нафтогаза" даже готов на приостановку транзита. Подробнее об этом читайте здесь.