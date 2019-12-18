Функционер WADA призвал Россию "не разводить канитель с судами"

Джонатан Тейлор, возглавляющий допинг-комитет WADA, уверен, что апелляция, которую Россия планирует в Спортивный арбитражный суд, никоим образом не отменит решение, вынесенное в отношении российских спортсменов 9 декабря.

Напротив, уверен Тейлор, это "приведет к ухудшению ее положения".

Свою точку зрения на проблему четырехлетнего недопуска российских спортсменов к участиям в крупных мировых соревнованиях, включая Олимпийские игры и ЧМ — 2022 по футболу, глава допинг-комитета озвучил в интервью агентству Reuters.

"Это будет всего лишь попытка оттянуть время вступления запрета в силу. Даже если России удастся выиграть суд и послать-таки сборную в Токио, они пропустят Парижские игры в 2024 году", — заявил Тейлор (цитата Reuters).

По словам чиновника WADA, возможность выступить в суде — право спортсменов, а неотвратимость наказания — неизбежность.

"Поэтому мой добрый совет России — не разводите канитель", — цитирует слова Джонатана Тейлора Reuters.

Никто такого не ожидал

Этот совет неожиданен, пишет таблоид, потому, что, после того, как после оглашения вердикта WADA некоторые западные спортсмены и функционеры от спорта критиковали его и обвиняли антидопинговый комитет "в мягкотелости" по отношении к России, именно Тейлор — один из немногих — говорил, что "решение было более жестким, чем ожидалось".

Он же указывал на то, что "по гордости целой нации нанесен удар", поэтому надо "оставить им Евро-2020 и проведение финала Лиги чемпионов 2021 года — все события, на которые не распространяется запрет, поскольку запрет не распространяется на континентальные соревнования".