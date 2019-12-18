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Нафтогаз откладывает победу над Газпромом до весны

Мир » Бывший СССР » Украина

Переговоры по заключению договора на транзит российского газа, которые ведут Киев и Москва, терпят неудачу. Вероятнее всего, завершить их подписанием контракта до конца года уже не удастся.

С таким заявлением выступил Андрей Коболев, глава украинского "Нафтогаза".

По его словам, если так получится, то следующий раунд трехсторонних переговоров с участием "Нафтогаза", "Газпрома" и комиссии от Евросоюза состоится не раньше весны 2020 года.

Коболев признает, что остановка транзита российского газа — "первая за всю историю сотрудничества" — станет ударом по экономике Незалежной и негативно скажется на ее финансовом положении.

Однако, считает главный украинский энергетик, есть надежда на то, что "сработают" новые санкции США в отношении "Северного потока — 2".

"В таком случае Киев с помощью Вашингтона попробует "выкрутить руки" Москве и заставить "Газпром" подписать транзитный контракт на условиях, выгодных Украине".

Напомним, что о недопустимости затягивания подписания контракта на транзит российского газа через территорию Украины и вероятные "нехорошие" последствия для страны-транзитера на прошлой неделе предупреждал Нацбанк Незалежной. Какие именно аргументы приводил его глава, Яков Смолий, читайте в материале на сайте.

Темы сша "газпром" контракт "нафтогаз" переговоры транзит газа андрей коболев "северный поток-2"
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