Владимир Зеленский вчерашние массовые столкновения у здания Верховной Рады прокомментировал в Facebook.
Президент Украины написал, что митингующие, которые спровоцировали полицейских на драку, не готовы или не хотят идти "путем цивилизованной страны".
Украинская власть и, как подчеркнул Зеленский, он сам, уважают мнения жителей страны и всегда стараются к ним прислушиваться.
Но в данном случае, по его мнению, конструктива нет, поскольку на митингах по закону о земле звучали голоса совсем не фермеров. То есть, люди, пришедшие к Раде вовсе не предложения озвучивать пришли, а именно за тем, что и произошло.
"Для улучшения жизни украинские граждане должны научиться говорить, уважать друг друга и жить вместе", — говорит Зеленский.
Напомним, что 17 декабря в Киеве возле здания Верховной Рады "активисты" выступали против законопроекта о продаже земли иностранцам и нового Трудового кодекса. Протест перерос в столкновения с полицией. Пострадали 17 полицейских. Задержаны 26 митингующих.
Ирина Гусева, депутат Государственной Думы от фракции "ЕР", выступая во время обсуждения вопроса об освобождении малоимущих россиян от уплаты НДФЛ, заявила, что она с этим категорически не согласна, и сравнила эту категорию граждан страны с заключенными, которых государство "всю жизнь обеспечивает".