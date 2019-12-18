Зеленский считает организаторов беспорядков дикарями

Владимир Зеленский вчерашние массовые столкновения у здания Верховной Рады прокомментировал в Facebook.

Президент Украины написал, что митингующие, которые спровоцировали полицейских на драку, не готовы или не хотят идти "путем цивилизованной страны".

Украинская власть и, как подчеркнул Зеленский, он сам, уважают мнения жителей страны и всегда стараются к ним прислушиваться.

Но в данном случае, по его мнению, конструктива нет, поскольку на митингах по закону о земле звучали голоса совсем не фермеров. То есть, люди, пришедшие к Раде вовсе не предложения озвучивать пришли, а именно за тем, что и произошло.

"Для улучшения жизни украинские граждане должны научиться говорить, уважать друг друга и жить вместе", — говорит Зеленский.

Напомним, что 17 декабря в Киеве возле здания Верховной Рады "активисты" выступали против законопроекта о продаже земли иностранцам и нового Трудового кодекса. Протест перерос в столкновения с полицией. Пострадали 17 полицейских. Задержаны 26 митингующих.