Палестина призывает мир остановить израильских экстремистов

МИД Палестины призывает международное сообщество включить израильских поселенцев, причастных к нападениям и актам террора против гражданского населения на оккупированных территориях, в списки террористов и ввести запрет на их перемещение.

В министерстве назвали "организованным терроризмом" нападения экстремистских групп на палестинских гражданских лиц.

В заявлении МИД Палестины отмечается, что израильский режим несет ответственность "за нападения таких организаций и вооруженных формирований на палестинцев."

Израильские поселенцы режут шины и распыляют граффити

"Армия, полиция и судебные органы Израиля обеспечивают защиту поселенцев, которые причастны к этим нападениям, а в редких случаях некоторых из них арестовывают, но вскоре освобождают,"- говорится в заявлении МИД.

Ранее десятки экстремистских поселенцев совершили акты вандализма в отношении частных палестинских транспортных средств в северной части оккупированных Израилем территорий, порезав шины почти двух десятков припаркованных автомобилей и распылив расистские граффити на стенах зданий.