Глава ООН призывает мир улучшить положение беженцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество осуществлять новые стратегии в целях улучшения положения беженцев во всем мире.

Впервые в своем роде Глобальный форум по делам беженцев, который проходит в Швейцарии, в Женеве, является масштабной международной встречей, направленной на изменение отношения в обществе к ситуациям с беженцами.

Договор по итогам форума - коллективное достижение

В современном мире военные конфликты, территориальные разногласия между государствами, природные катастрофы и теракты приводят к тому, что беженцев становится все больше. И всем им нужна гуманитарная помощь и поддержка.

Генсек Организации Объединенных Наций Антон Гутерриш, занимавший пост верховного комиссара по делам беженцев с 2005 по 2015 год, высоко оценил Глобальный договор о беженцах как коллективное достижение.

Глобальный форум объединяет беженцев, глав государств и правительств, лидеров ООН, международных институтов, руководителей организаций, влиятельных бизнесменов и представителей гражданского общества.