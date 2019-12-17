Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы

Верховный суд Польши опубликовал официальное обращение, в котором пригрозил, что страна может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы. В стране уже много лет продолжается спор вокруг судебной системы. Оппозиционеры и представители судебной системы утверждают, что правящая партия "Право и справедливость" хотят подчинить себе судебную систему.

Недавно членами партии была разработана судебная реформа, которая призвана "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". В Верховном суде Польши отметили, что внесение поправок в судебную систему республики приведут к тому, что судебное законодательство страны будет противоречить судебному законодательству Евросоюза, а это может повлечь исключение республики из объединения.