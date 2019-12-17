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Католическая церковь отменила правило "папской тайны"

Мир

Папа Римский Франциск объявил о кардинальных изменениях в отношении Римско-католической церкви к случаям сексуального насилия над несовершеннолетними.

Два документа, изданные Папой, возвращают практику, которая существовала в некоторых странах, в частности, в Соединенных Штатах. Речь идет о том, что даже подозрение в сексуальном насилии обязывает граждан сообщать об этом властям.

"Это эпохальное решение", — сказал архиепископ Мальты Чарльз Скиклуна и самый опытный следователь Ватикана по сексуальному насилию.

Новые правила позволят церкви предупреждать скандальные случаи

Отмена "папской тайны" в расследовании сексуальных злоупотреблений была ключевым требованием церковных лидеров.

Они утверждали, что секретность в делах о сексуальном насилии над несовершеннолетними устарела, и некоторые церковные служащие скрываются за ней вместо того, чтобы сотрудничать с властями.

Скиклуна сказал, что новые положения открывают возможности для общения с жертвами и сотрудничества с государством.

В прошлом году суд Ватикана приговорил католического священника к пяти годам тюрьмы за хранение детской порнографии, в то время когда он находился в Соединенных Штатах в качестве дипломата.

Ранее Папа Римский принял отставку архиепископа Луиджи Вентуры, посла Святого престола во Франции, который был обвинен в сексуальном домогательстве.

Католическая церковь пытается исправить ситуацию, связанную с сексуальным насилием священников над детьми, стоит отметить, что подобные инциденты происходят на протяжении последних 20 лет.

 

Темы папская тайна сексуальное насилие папа римский франциск римско-католическая церковь
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